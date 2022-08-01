Правительство Новой Зеландии ввело новые санкции в отношении России, под ограничения попали предприятия военно-промышленного комплекса России и Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Нанаия Махута, слова которого приводит пресс-служба новозеландского правительства.

«Сегодня мы ввели санкции в отношении видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил, в том числе тылового обеспечения, а также оборонных структур, отвечающих за обеспечение военных вооружением и техникой», — сказал министр, уточняя, что ограничения коснутся страховой компании «Согаз», РЖД и ряда предприятий, «занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для Вооруженных сил России».

Махута напомнил, что, согласно принятому в марте закон о санкциях, они предусматривают «широкий спектр мер», в том числе запрет на поездки, замораживание активов, запрет на финансовые операции и запрет на въезд в Новую Зеландию морских и воздушных судов.

К настоящему моменту в санкционный список Новой Зеландии входят 650 граждан России, в том числе российский президент Владимир Путин, депутаты Госдумы РФ, а также 93 крупнейшие предприятия страны.