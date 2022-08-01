Пропаганда, как и все явления и события, бывает разная. Качественная, добротная, актуальная и веская, а также ненужная и даже злокачественная. То, что ныне разворачивается в отдельных западных медиа ресурсах по части участия Азербайджана в глобальных процессах, точь-в-точь подпадает под последнее определение.

Такая пропаганда только вредит и приносит неприятности, потому что в сути своей противоречит ожиданиям и чаяниям здорового большинства, ожидающего от международного сотрудничества реальных результатов и пользы.

Надвигается зимний период, и люди, охваченные паникой, только и думают, как бы через пару месяцев не остаться наедине с холодом. Для Европы это вопрос жизни и смерти. Невзирая на это, армянская диаспора большинства западных стран перешла в контрнаступление на идеологическом фланге, развязав новую кампанию очернения Азербайджана.

Особо выделяются люди, чьих умственных возможностей явно не достает для формирования здорового общественного мнения. К примеру, публицист армянского происхождения Нерсес Копалян, ход мыслей и аналитические способности которого вызывают, мягко говоря, большие сомнения. В LeFigaro он истерично воет и негодует, вопрошая, почему Европа ставит на Азербайджан, страну, которая-де не так давно напала на Армению, и продолжает представлять угрозу его бедной и несчастной «исторической родине».

Автор выпячивает факт о подписании Азербайджаном и Россией заявления о союзничестве, не говоря ни слова о том, что на Кавказе только Москва является стратегическим союзником Еревана.

Заглаживая многие непопулярные для западного пользователя мотивы армянской действительности, публицист пытается выставить Баку в неприглядном свете, пытаясь доказать, будто значение западных санкций в отношении России теряют смысл лишь потому, что Азербайджан поддерживает северного соседа. Горе-аналитик утверждает, будто Баку воссоздает для Москвы комфортные условия, спасительные подушки, хотя в корне эти утверждения — не более, чем бред.

Баку, оставаясь верным своей многовекторной политике, не делает секрета из своих отношений со всеми соседями, расширяет пояс стабильности в регионе, который на протяжении тридцати лет продолжает оставаться турбулентным ввиду разрушительной политики Армении.

Очевидные реалии, согласно которых павший от удара азербайджанской армии агрессор и продолжает мутить воду в регионе, наращивает военные мускулы ради реванша, создавая новые риски для сопредельных государств, проходят мимо внимания автора LeFigaro. Зато он охотно ударяется в россказни о том, как российские нефтяные кампании «овладевают новыми» паями на перспективных газоносных платформах азербайджанского сектора Каспия.

Противореча самому себе, он уже утверждает, будто Азербайджан не располагает достаточными запасами газового ресурса, чтобы увеличить европейский экспорт. И что же получается, Урсула фон дер Ляйен пожаловала в Баку для подписания энергетического меморандума наобум, с кондачка?! Разве рачительные и педантичные европейцы так поступают?!

Выставляя себя тонким знатоком энергетической проблематики, автор утверждает, мол, азербайджанский газ стоит намного дороже российского и алжирского, хотя публицист в данной проблематике предстает не только не убедительным, но и полным профаном.

Помнится, как в преддверии закладки проекта ТАП и по ходу его строительства демагоги разных мастей, экологии и наемные горлопаны выказывали негодование о том, какие риски таит в себе прокладка газопровода из Азербайджана для экологии. Потуги злопыхателей угодили в пустоту.

Точка зрения прагматиков перечеркнула их тщетные устремления. Настоящие эксперты и специалисты Европы понимали судьбоносность инициатив Ильхама Алиева, зарекомендовавшего себя мастером тонкой игры, для которого расшифровка грядущих вызовов не представляет трудности.

Азербайджанский лидер зарекомендовал себя драйвером новых веяний на континенте, продемонстрировав филигранный подход к стратегически важным направлениям взаимодействия. Новые энергетические маршруты стали многообещающими реалиями, вселяющими в людей уверенность в завтрашнем дне.

Мыслящему в реверсном режиме публицисту не понять того удовлетворения, которое демонстрируют высокие европейские чины, однозначно поддерживающие ширящиеся связи Европейского Союза с Азербайджаном. Архитекторы грядущего работают на перспективу, и вместо того, чтобы не мешать им, армяне Франции, их лоббисты истерят и болтаются под ногами.

Автор французского издания не один в своих гнусных выводах. Его пропагандистскую байду поддержало более 50 так называемых единомышленников, среди которых сенаторы, депутаты французского парламента, представители разных муниципалитетов, греющие руки на армянском костре. Некоторые из них — это обманутые люди, которые повелись на тотальную ложь. Иные просто не ведают, под чем подписываются, ибо профессиональные шулеры из хайского цеха банально подставляют их. Но, благо, от армянского костра все меньше и меньше света, и тепла. Другое дело — азербайджанский газ.

Очевидно, что в среде активистов есть немало подверженных идиопатии людей. Но они не делают погоду на континенте. Если здоровые силы и внимают их россказням, то только ради того, чтобы знать авантюристов и недоброжелателей в лицо.

Перечень чудовищных аргументов, которыми оперируют армянские и проармянские скандалисты, довольно широк, но не оригинален. Примитивизм бьет ключом. Разве солидно сегодня всучивать среднестатистическому европейцу «правду» о том, будто подписанный в Баку Урсулой фон дер Ляйен и президентом Ильхамом Алиевым энергетический меморандум вредит интересам Евросоюза?! Или документ ослабляет позиции ЕС? Небезынтересно знать, как и перед кем. Неужели перед США, которые однозначно поддерживают двустороннюю инициативу?

Сочиняя сказки о новом военном союзе Азербайджана и Турции, околополитические чудотворцы пытаются навести страх на людей, дескать, Баку вместе с Анкарой строят опасные козни для нанесения военно-политического ущерба объединенной Европе, и потому эскалируют обстановку. Хотя доподлинно известно, что этим системно грешит Армения, за которую ратуют провокаторы-писаки.

Бросая тень на проект возрождения Зангезурского коридора, который призван служить народам десятков государств, авторы несусветного абсурда сами не осознают, что предстают в образе мракобесов и противников интеграции.

Коммуникации всегда служили людям, принося им общение, пользу и достаток. Все, кто выступает за политику разделения и отчуждения, и есть враги сообщества. Их всегда переполняют темные идеи и мысли, потому им не понять значимости единения людей, которым важно постоянство многообразия и коммуникации.

Тофик Аббасов