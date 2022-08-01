Военные представители Турции и США 15 августа проведут переговоры о поставках Анкаре истребителей F-16. Об этом в понедельник сообщил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, отвечая на вопросы журналистов агентства Anadolu.

«Переговоры ожидаются 15 августа. Они пройдут в США», — сказал министр.

Палата представителей Конгресса США 15 июля одобрила поправку к оборонному бюджету страны, которая ужесточает требования для передачи Турции истребителей F-16. Она запрещает американской администрации продавать Турции или выдавать разрешение на экспорт новых самолетов F-16 или же компонентов для их модернизации до тех пор, пока президент не предоставит Конгрессу подтверждение того, что подобная передача техники отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Кроме того, администрация должна будет предоставить детальное описание шагов, предпринимаемых для того, чтобы F-16 не использовались Турцией «для повторяющихся неразрешенных полетов над территорией Греции».

Турция ранее запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских комплексов С-400.