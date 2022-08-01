Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах в связи со строительством автомобильной дороги Мусуслю–Тезе Шилян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шилян–Бойят-Газъян Уджарского района.

Cогласно распоряжению, в целях завершения строительства автомобильной дороги Мусуслю–Тезе Шилян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шилян–Бойят-Газъян, соединяющей 7 населенных пунктов с населением 29 тыс. человек, из госбюджета на 2022 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 10,1 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении, Кабинету Министров — решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.