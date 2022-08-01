Разработчики мессенджера WhatsApp добавят в него новую возможность для администраторов групп. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Функция стала доступна в бета-версии сервиса для Android под номером 2.22.17.12. Ее суть заключается в более простом модерировании групп для владельцев — теперь администраторы получат возможность удалять сообщения из чата для всех его участников. Как только сообщение будет удалено, другие пользователи группы увидят уведомление с подписью администратора.

Эта возможность уже доступна для ряда бета-тестировщиков, а в скором времени появится и у широкого круга пользователей. Сроки внедрения новой функции пока неизвестны.