В первом полугодии 2022 года экспортные доходы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) достигли 1,8 млн. долларов, что в 32 раза больше, чем за тот же период прошлого года.сообщается в июльском номере «Обзора экспорта.

В первом полугодии 2021 года доходы AZAL составили 56,1 тыс. манатов.

Отметим, что ограничения, введенные в связи с пандемией в первой половине прошлого года, также сократили доходы государственной компании. С этим связан и заметный резкий рост доходов в первом полугодии текущего года.