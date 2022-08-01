В январе-июне текущего года экспорт Азербайджана составил 18,5 млрд долларов США, в том числе по ненефтяному сектору — 1,5 млрд долларов, говорится в июльском выпуске «Обзора экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно отчету, по сравнению с 2021 годом экспорт по ненефтяному сектору вырос на 295,4 млн долларов США или 25,4%.

За январь-июнь текущего года экспорт плодоовощной продукции вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 328,1 млн долларов США. За соответствующий период экспорт продукции химической промышленности увеличился в пять раз, алюминия и изделий из него — в два раза, черных металлов и изделий из них — на 26,1 %, хлопкового волокна — на 12,8 %, хлопковой пряжи — на 5,2%.

В январе-июне 2022 года в перечне экспортированных товаров по ненефтяному сектору первое место заняло хлопковое волокно (136,9 млн долларов США). В этом списке помидоры (126,9 млн долларов США) — на втором месте, мочевина (98,7 млн долларов США) – на третьем.

За отчетный период в Турцию экспортировано продукции ненефтяного сектора на сумму 428,4 млн долларов США, в Россию — 382 млн долларов, в Грузию — 88,2 млн долларов, в Швейцарию — 84,6 млн долларов, в США — 57,5 млн долларов.

В июне 2022 года экспорт составил 3,1 млрд долларов США. Рост экспорта по ненефтяному сектору составил 5,8% — 269,6 млн долларов США. В июне 2022 года экспорт продовольственной продукции вырос на 6,6%, до 119,6 млн долларов США, непродовольственной продукции — на 5,1%, до 149,9 млн долларов США.

В июне текущего года больше всего товаров по ненефтяному сектору экспортировано в РФ (118,6 млн долларов США). Турция заняла второе место в этом перечне (38,2 млн долларов США), Швейцария – третье (18,2 миллионов долларов США).

В июне 2022 года в перечне экспортированных товаров по ненефтяному сектору на первом месте – помидоры (35,8 млн долларов США), на втором — вишня и черешня (34,2 млн долларов США), на третьем — картофель (20,2 млн долларов США).