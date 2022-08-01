«В последние дни в социальных сетях размещаются фото и видео, отражающие деятельность азербайджанской армии, движение военных колонн, а также боевой техники во время Отечественной войны и учений. Сообщаем, что в связи со служебной деятельностью личный состав и боевая техника азербайджанской армии регулярно перемещаются в учебные центры, на общевойсковые полигоны».

Об этом говорится в обращении Министерства обороны.

«Еще раз призываем пользователей социальных сетей и население не распространять старые кадры, выдавая их за новые, не вводить общественность в заблуждение. Рекомендуем ссылаться на официальный сайт Министерства обороны (www.mod.gov.az), не ссылаться на информацию, которой делятся пользователи соцсетей», — говорится в информации.