Сотрудники отдела экологического контроля Главного управления Государственной дорожной полиции МВД задержали водителя, управлявшего автобусом под воздействием наркотических веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

Действия водителя автобуса Isuzu Ниджата Магеррамова вызвали подозрение у сотрудников полиции, проверявших у него документы, в связи с чем мужчину направили на медосвидетельствование.

Обследование подтвердило, что Н.Магеррамов принимал наркотики, в чем он сам и признался.

В его отношении был составлен административный протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках АР.

Решением суда Н.Магеррамов арестован в административном порядке на 20 суток. Также его на два года лишили права управления транспортным средством.