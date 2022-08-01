Иран не собирается принимать участия в тех инициативах, которые могу привести к обострению боевых действий на территории Украины, заявил официальный представитель иранского МИД Канани Чафи, передает ТАСС. По его словам, в рамках эскалации украинского кризиса Тегеран занимает нейтральную позицию.

«Иран не поддерживает и не будет поддерживать ни одну из сторон против другой. Мы не будем принимать участия ни в одной инициативе, которая обостряет военные действия [на Украине]», — отметил Чафи.