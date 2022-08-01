Украина требует от России вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества СССР, которое оказалось у Москвы после того, как она взяла на себя долги Советского Союза.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», — заявил дипломат из Лондона.