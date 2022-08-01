Всемирная продовольственная программа ООН в рамках подписанной в Стамбуле инициативы по перевозке зерна планирует закупить, загрузить и отправить 30 тыс. тонн пшеницы с Украины на зафрахтованном ООН судне. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС.

«В соответствии с гуманитарным духом этой инициативы Всемирная продовольственная программа (ВПП) также планирует на первом этапе закупить, загрузить и отправить 30 тыс. тонн пшеницы из Украины на зафрахтованном ООН судне. Более подробную информацию ВПП предоставит в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Гутерриш приветствовал отправку первого судна с зерном из Одессы.

«Генеральный секретарь искренне приветствует отправку Razoni, первого торгового судна, вышедшего из украинского порта Одесса после 26 февраля 2022 года. Судно с грузом 26 527 тонн кукурузы направляется в порт Триполи, Ливан, и является первым судном в рамках Черноморской инициативы по перевозке зерна, подписанной в Стамбуле 22 июля. Обеспечение возможности перевозки имеющихся зерновых и продуктов питания на глобальные рынки является гуманитарной необходимостью «, — говорится в заявлении.