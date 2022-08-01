С начала войны с Россией ВСУ ликвидировали примерно 41 030 российских военнослужащих, уничтожили 1 768 танков, 223 самолета и 190 вертолетов., сообщает Генштаб ВСУ

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 1 августа ориентировочно составили: 4 011 боевых бронированных машин, 932 артиллерийские системы, 117 систем ПВО, 259 РСЗО, 174 крылатые ракеты, 2 912 единиц автомобильной техники, включая бензовозы, 736 БПЛА оперативно-тактического уровня, 15 катеров/кораблей и 82 единицы спецтехники.