Германия увеличивает финансовую помощь в целях борьбы с голодом в мире. ФРГ выделит €880 млн вместо обещанных в марте €430 млн, передает ТАСС.

«Эти средства предоставляют развивающимся странам возможность стать более независимыми», — заявила министр по делам сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Средства будут направлены «туда, где потребность в них наиболее велика», например, в пострадавшие от засухи страны — Кению, Судан, Эфиопию. Предполагается, что поддержка также будет оказываться странам, сильно пострадавшим от изменения климата и вооруженных конфликтов. Речь идет, к примеру, о регионе Сахель и странах Ближнего Востока.

Распределение средств будет идти при посредничестве гуманитарных организаций, действующих под эгидой ООН.