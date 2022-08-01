Тегеран имеет технические возможности для создания ядерного оружия, однако такая задача не стоит на повестке властей. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами.

«У Ирана есть технические возможности создать атомную бомбу, однако такая программа не стоит на повестке», — цитирует его агентство Фарс. Глава ОАЭИ отметил, что обвинения в адрес Тегерана в стремлении создать ядерное оружие не имеют под собой оснований. «Эти лживые обвинения выдвигаются Израилем при поддержке антиреволюционных сил, чтобы обмануть общественное мнение», — заявил он.

По словам Эслами, «между Ираном и Международным агентством по атомной энергии налажено конструктивное сотрудничество, которое действует без сбоев». «Все наши действия [по развитию ядерной программы] осуществляются в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия под контролем МАГАТЭ», — указал он.