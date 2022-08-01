Суды в РФ начали отменять решения о выдворении граждан Украины из России «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения», пишет «Коммерсантъ».

Из-за нарушений миграционного законодательства этих людей содержат в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). После начала «спецоперации» их высылка в вобУкраину стала физически невозможна, в результате только в одном подмосковном центре оказалось 113 граждан Украины, пишет издание.

Отмечается, что ЦВСИГ занимается выдворением нарушивших закон украинцев, однако, поскольку теперь это стало невозможно, лишать их свободы нелегитимно, указал руководитель правовых программ МХГ Роман Киселев. При этом граждане Украины, не имеющие документы, даже не могут их оформить, поскольку консульства Украины в РФ закрыты.