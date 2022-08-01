Президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово, с таким призывом он обратился после консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны, передает Novosti.rs.

Также он поблагодарил косовских сербов за их позицию в условиях обострившейся ситуации.

«Приштина давно готовила эту акцию. Большое спасибо сербам из Косово и Метохии за сдержанность и храбрость», — подчеркнул президент.

Сербский лидер добавил, что «крайне сложная политическая борьба» еще ждет впереди.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы продолжился диалог, чтобы мы начали решать проблемы мирным путем», — уточнил он.

Вучич дал обещание сделать все, чтобы «утихомирить» ситуацию. Также он обратился к сербам с просьбой не вестись на провокации и не делать ничего, что могло бы привести к конфликту.