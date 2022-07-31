Президент Сербии Александр Вучич уверен, что армия Косова собирается в полночь атаковать северную часть Сербии. К Яринье и Брняк уже стянулась албанская полиция.

Вучич признал, что страна находится в тяжелейшей ситуации.

«Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», — отметил президент Сербии.

СМИ сообщали, что на границе Косово и Сербии раздавались выстрелы и включалась воздушная тревога. На севере Косово сербы возводят баррикады, все пути перекрываются.

Руководитель МИД Сербии Никола Селакович отмечал, что албанские власти непризнанной республики Косово «готовят ад» для местных сербов.