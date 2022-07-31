Норвегия передала Украине 14 боевых бронированных машин Iveco LMV.

Эта информация была опубликована на сайте правительства Норвегии.

По словам министра обороны королевства Борн Арилды Грамм, Норвегия продолжит оказывать помощь для обороны Украины. С этой целью Норвегия постоянно анализирует возможности оказания дополнительной поддержки Украине.

Следует отметить, что ранее по решению правительства Норвегии Украине несколько раз передавалась военная техника с разной номенклатурой. Среди поставляемых в Украину вооружений артиллерийские орудия, гусеничные ракетные установки, зенитные и бронетранспортеры, а также ракеты и снаряды для поставляемых систем вооружения.