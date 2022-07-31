Стали известны вопросы, которые будут обсуждаться на российско-турецких переговорах, об этом в эфире «Kanal 7» рассказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Калын сообщил, что в ходе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, запланированного на 5 августа, в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы соглашения о перевозке зерна, продовольственной безопасности и движения судов в Черном море.

Пресс-секретарь президента Турции также коснулся двусторонних отношений с Россией:

«Если все разорвут мосты с Россией, кто с ними будет разговаривать, кто будет посредником, кто будет налаживать контакты, кто будет заключать эти договоренности? Я говорил об этом западным странам. Мы видим результат этого. Соглашение о перевозке зерна — это ход этих переговоров».