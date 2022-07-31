Иран представил свои предложения для достижения положительного результата на венских переговорах по ядерной программе, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам, глава делегации Тегерана на ядерных переговорах Али Багири.

Он отметил, что Иран предоставил США еще одну возможность продемонстрировать свою добрую волю и ответственность: «Для этого мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в рамках Всеобъемлющего плана совместных действий, особенно с координатором».