Согласно анализу газеты Washington Post, Меркель привела страну своей политикой к зависимости от Кремля и тем самым сделала Европу подверженной шантажу. Вывод анализа, который делает публицист Джэми Кирчик: «Если немцы этой зимой будут дрожать от холода больше, чем всегда, то они сами виноваты в этом».

Кирчик упрекает Германию в том, что страна из-за прекращения использования атомной энергии попала в зависимость от Путина. Все риски зависимости от России, считает комментатор Washington Post, «просто отметались».

Газета пишет, что из-за «поспешного решения тогдашней канцлера Ангелы Меркель прекратить использование атомной энергии в конце 2022 года», Германия стала «более зависима от российского газа как раз в тот момент, когда Путин принял решение вести против Европы энергетическую войну».