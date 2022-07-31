Финские предприятия задумались о сокращении производства в случае, если цены на природный газ продолжат расти, сообщает YLE.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом цены на энергоноситель выросли в пять раз. Это сильно ударило по промышленному сектору Финляндии, который сильно зависит от природного газа и не может полностью отказаться от его потребления. По информации издания, особую обеспокоенность энергетический кризис вызывает у лесного и химического секторов промышленности. Если цены на голубое топливо продолжат расти, то некоторым предприятиям придется либо сократить производство, либо вообще закрыться на зиму.

Компании лесного сектора уже начали переходить на мазут вместо газа. Химическим предприятиям сложнее: каждая пятая компания в этом секторе использует природный газ в качестве источника энергии или сырья для производства и на поиск альтернативы понадобится немало времени. Издание отметило, что в случае нехватки газа финские власти отдадут приоритет домохозяйствам и важным объектам гражданской инфраструктуры — например, больницам.