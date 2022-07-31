Бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос умер в возрасте 94 лет, об этом сообщила руководитель управления по связям с общественностью при главе государства Трикси Крус-Анхелес.

«С глубокой скорбью мы узнаем о смерти бывшего президента Фиделя В. Рамоса», — написала она в своих соцсетях.

Рамос оставляет после себя яркое наследие и надежное место в истории благодаря участию в великих переменах Филиппин как в качестве военного, так и в роли главы исполнительной власти, отметила руководитель управления по связям с общественностью.