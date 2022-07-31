По меньшей мере 32 человека погибли на Мадагаскаре при пожарах, устроенных бандитами, об этом заявил министр национальной обороны островного государства Леон-Жан-Ришар Ракутунирина.

«В районе Анказобе в 75 км от столицы страны Антананариву 29 июля бандиты подожгли дома с находившимся там людьми, — цитирует его агентство. — Среди погибших есть женщины и дети». Ракутунирина отметил, что указанные бандиты входят в преступную группировку «Дахало», которая занимается в основном кражей у фермеров скота.

Глава Минобороны сообщил, что в район направлены подразделения силовиков с тем, чтобы задержать организаторов поджогов и передать их в руки правосудия.