Вооруженные столкновения между иранскими пограничниками и силами движения «Талибан» произошли в воскресенье на границе с Афганистаном, об этом заявил глава района Гильменд (Хирманд) иранской провинции Систан и Белуджистан Мейсам Баразанде.

«Только что произошли столкновения между иранскими пограничниками и талибами на границе района Гильменд. Столкновения между пограничниками и группировкой движения «Талибан» продолжаются», — отметил он.

Комментируя информацию о возможных жертвах Баразанде отметил, что «этот вопрос в настоящий момент выясняется». О причинах инцидента не сообщается.