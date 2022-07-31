Вооруженные силы Российской Федерации получат комплексы гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Поставки начнутся в ближайшие месяцы.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Флот успешно, с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств. Они постоянно совершенствуются. Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы», — заявил Путин.