Двое иранских пограничников погибли во время патрулирования района в приграничном уезде Салмас провинции Западный Азербайджан, об этом сообщил отдел по связям с общественностью командования пограничной охраны провинции Западный Азербайджан.

Так, два солдата пограничного полка округа Салмас провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана были убиты во время патрулирования и охраны границ.

Округ Салмас имеет общие границы с Ираком на западе и Турцией на северо-западе.

Более подробная информация об этом инциденте будет объявлена соответствующими ведомствами позже.