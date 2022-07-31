Новое оружие едет в Украину, его подарил президент Литвы Гитанас Науседа, который приехал в Киев 28 июля.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, речь идет об амуниции и 10 бронемашинах, а также об антидроновых системах.

Литва передаст Украине бронетранспортеры М113, это БТР американского производства, а также бронемашины М577, то есть несколько улучшенной версии М113. 6 лет назад Литва закупила это оружие в Германии, но сейчас охотно отправляет свои покупки воевать против Путина.