В Геранбое произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Инцидент произошел на участке магистрали Баку-Газах, который проходит по территории Геранбойского района, сообщает АПА.
Столкнулись легковой автомобиль Opel и грузовик Ford.
Во время аварии 2 человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли на месте, три человека были госпитализированы с травмами.
Имена пострадавших следующие:
Эльданиз Бабаев (2000 г.р.);
Мурад Рагимов (1988 г.р.);
Эльхан Годжаев (2001 г.р.).
По факту проводится расследование.
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