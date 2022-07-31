В Геранбое произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Инцидент произошел на участке магистрали Баку-Газах, который проходит по территории Геранбойского района, сообщает АПА.

Столкнулись легковой автомобиль Opel и грузовик Ford.

Во время аварии 2 человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли на месте, три человека были госпитализированы с травмами.

Имена пострадавших следующие:

Эльданиз Бабаев (2000 г.р.);

Мурад Рагимов (1988 г.р.);

Эльхан Годжаев (2001 г.р.).

По факту проводится расследование.