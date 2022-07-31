В турецкую военно-морскую базу Аксаз, расположенную на юго-западе страны, зашел американский ракетный эсминец USS Forrest Sherman, сообщил 6-й оперативный флот США.

В настоящее время эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») является флагманом Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), действующей в Средиземном море, в состав которой входят фрегаты ВМС Италии, Греции и Турции.

Тем временем, к западу от Балкан в районе Адриатики находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman.

По сообщению НАТО, на текущей неделе палубные самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 ВМС США с авианосца Harry Truman провели учебные полеты в воздушном пространстве Румынии.