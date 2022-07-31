Обломки китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения из космоса в атмосферу Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Космического командования ВС США.

Ракета на прошлой неделе отправила экспериментальный модуль «Вэньтянь» к орбитальной станции КНР «Тяньгун».

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон обвинил Пекин в безответственности в связи с тем, что Китай не поделился информацией о траектории падения ракеты на Землю.

«Все космические державы должны следовать установленным лучшим практикам и выполнять свое обязательство по обмену подобной информацией заранее, чтобы обеспечить надежное прогнозирование потенциальных рисков падения космического мусора, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, таких как «Чанчжэн-5В», — написал он в Twitter.