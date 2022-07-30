В Черном море из-за российского вторжения в Украину уже погибло не менее 5 тыс. дельфинов. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) Иван Русев.

По его словам, из-за военного вторжения РФ в Украину на территории нескольких стран погибло очень много дельфинов, в том числе редкие и занесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы. Он добавил, что вчера вынесло на побережье нацпарка азовку и белобочку, и на одесской пляж — белобочку.

«По нашим оценкам, общее количество погибших дельфинов трех видов в Черном море из-за военных действий составляет, по самым низким нашим оценкам, не менее 5 тыс. особей за период войны 2022 года. К этому еще и следует добавить тот факт, что море выбрасывает на берег не более 5% от всех погибших животных», — утверждает Русев. Остальные 95% погибших животных идет на дно моря, поэтому их невозможно зарегистрировать.