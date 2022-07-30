Президент Молдовы Майя Санду в интервью румынским СМИ на фоне недовольства молдаван падением уровня жизни заявила, что пророссийские силы в республике хотят свергнуть правительство страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, пророссийские силы, криминальные и коррумпированные группы, которые выступили единым фронтом, выбрали целью избавится от правительства Молдовы, а также остановить процессы реформ и судебную систему.

Ранее Санду заявила, что власти страны обратятся за помощью к соседней Румынии, если Россия будет представлять для Кишинева военную угрозу.

Кроме того, Санду добавила, что правительство Молдовы анализирует внешние и внутренние угрозы. В частности, речь идет про обострившуюся ситуацию в Приднестровье, где весной 2022 года произошел ряд терактов.