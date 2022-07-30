«Фенербахче» отказался извиняться за то, что болельщики клуба скандировали имя Владимира Путина на игре Лиги чемпионов УЕФА с киевским «Динамо».

«На мой взгляд, это были неуместные, ненужные крики. Они были далеки от идентичности и ценностей «Фенербахче». Но что нам делать, закрывать людям рты на замок?. Мы не будем извиняться перед Украиной», — сказал президент клуба Али Коч.

Он также подчеркнул, что украинские футболисты несколько раз провоцировали болельщиков. Позиция «Фенербахче» ясна, сказал Коч.

«Мы ни на чьей стороне, мы против войны, мы на стороне человечества. Наша позиция такова».