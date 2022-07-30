Десантники 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили танк российских ВС Т-72.

Об этом сообщил офицер ВСУ Юрий Кочевенко на своей фейсбук-странице.

«Родные мои, я знаю как сейчас нам всем нужны хорошие новости. И они обязательно будут, мы все для этого делаем. Каждый день, каждый час и каждую минуту. Каждый на своем месте. А пока вот. Шикарный трофей 1-го батальона 95 ОДШБр — танк Т-72, в отличном состоянии и почти без пробега», — отметил защитник Украины.

