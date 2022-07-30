Россия намерена уничтожить Украину и «полностью стереть ее с карты мира». Кремль хочет аннексировать Донбасс, а также Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд заявила Совету Безопасности ООН, что появляется все больше признаков того, что Кремль закладывает основу для попытки аннексии всех восточных украинских областей, а также Херсонской и Запорожской областей «с целью проведения фиктивных референдумов» или указов о присоединении к России.

Она отметила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров «даже заявил, что это военная цель России».

Эти комментарии прозвучали после того, как Лавров сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что «непрерывная накачка» оружия США и НАТО в Вооруженные Силы Украины лишь «продлила агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и увеличивая потери».