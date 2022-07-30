«Информация, размещенная сегодня в некоторых новостных сайтах с заголовком «Архив НАНА расхищается», где указывается, что якобы сотрудники академии, пользуясь случаем, расхищают редкие архивные материалы, рукописи и печатные копии, не соответствует действительности».

Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук Азербайджана.

«Все материалы, хранящиеся на складах Института рукописей, продезинфицированы и закрыты. Из архива Института рукописей невозможно изъять какие-либо документы или копии рукописей, старопечатных книг и других редких образцов. Потому что материалы находятся под особой охраной полиции, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с мировыми стандартами», — говорится в заявлении НАНА.