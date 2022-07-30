Польша подготовила для украинских военных новую партию самоходных артиллерийских установок «Krab». Украина сможет получить восемь гаубиц уже в ближайшее время. Об этом сообщает Polskie Radio24.

Производством самоходных установок «Krab» занимается польская компания Huta Stalowa Wola. Поставка происходит в рамках контракта, который был заключен между правительствами Польши и Украины в начале июня.

Всего Украина заказала около 60 САУ «Krab» и другие дополнительные машины. Контракт имеет стоимость более 3 млрд злотых.

Стоит отметить, что украинские военные уже используют польские «Krab» на фронте. Это 155-мм гаубица, которая может поражать цели на расстоянии 40 километров. Вес установки около 48 тонн, а за минуту она может выпустить до шести ракет.