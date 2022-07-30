Правительственный самолет США, на борту которого находится спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Пока неясно, решит ли Пелоси посетить Тайвань, несмотря на предупреждения со стороны Китая.

Отметим, что Flightradar24 ограничил доступ к просмотру местоположения самолета Нэнси Пелоси. При этом за полётом спикера Палаты представителей США наблюдали почти 100 тысяч человек.