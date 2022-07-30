Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении договора «О сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Азербайджаном и Россией» и отмене закона «Об утверждении Соглашения «О гарантиях прав граждан в сфере пенсионного обеспечения между правительством Азербайджана и правительством России».

Как передает Minval.az, глава государства утвердил договор «О сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Азербайджаном и Россией», подписанный 26 апреля 2022 года в Баку.