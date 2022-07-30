Президент России Владимир Путин утвердит морскую доктрину РФ. Это произойдет во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 31 июля, передает Minval.az со ссылкой на российские СМИ.

Как отметили в Кремле, глава государства также подпишет указы об утверждении Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России. Церемония состоится в здании Государственного музея истории Петербурга в Петропавловской крепости.

Ранее Путин подписал Указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в День ВМФ 31 июля. Подготовка и проведение мероприятия были возложены на Минобороны России. А правительству Петербурга поручено оказать содействие в проведении главного военно-морского парада.