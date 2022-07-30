В селе Агалы Зангиланского района начал работать участковый пункт полиции современного типа. Как передает Minval.az, об этом АПА сообщили в МВД.

Как отмечается в сообщении, «с 19 июля началось возвращение на родные земли жителей Агалы. В селе созданы все условия для их удобства».

«Для охраны порядка, безопасности в селе начал работать участковый пункт полиции современного типа. Для выполнения служебных обязанностей в новом пункте созданы все условия. Сотрудники обеспечены современной техникой и спецоборудованием», -говорится в информации.