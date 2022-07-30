В войсках Азербайджанской армии предстоят проверки по итогам шестимесячного процесса боевой подготовки, t сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На служебном совещании, прошедшем в Центральном командном пункте, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал указание уделить внимание профессионализму военнослужащих и боевой подготовке войск в новом учебном периоде, повышению интенсивности учений и полевых занятий, а также поддержанию уровня боеготовности подразделений на высоком уровне.

Служебное совещание состоялось с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства. В работе совещания посредством видеосвязи участвовали командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.