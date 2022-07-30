Экономическая война, которая ведется западными странами в отношении Москвы, привела к обратному эффекту, при этом президент РФ Владимир Путин стал сильнее, уверены в The Guardian. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как считает автор статьи Саймон Дженкинс, антироссийские санкции оказались наиболее непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.

«Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», — объяснил автор издания.

При этом Дженкинс обратил внимание, что страны Запада оказались погруженными в рецессию.

«Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США», — написал он.