Удар по СИЗО в Еленовке, где содержались плененные боевики батальона «Азов», был нанесен с целью не допустить трибунала над ними, их показания привели бы к требованиям привлечь к суду ряд глав государств НАТО. Об этом в субботу в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент [Украины Владимир] Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты — азовцы стали бы давать показания», — написал он.

Володин убежден, что «Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались». По его мнению, публичные признания боевиков в совершенных ими зверских преступлениях «неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО».

В результате удара по СИЗО погибли 53 из 193 человек.