Цены на электроэнергию в Европе достигли «рекордно высоких показателей» в июле, пишет Bloomberg.

«Электроэнергия в ФРГ на август торгуется на уровне €385 ($394) за мегаватт-час, что на 23% больше среднесуточного показателя за этот месяц на спотовой бирже Epex», — говорится в материале.

По данным агентства, это происходит из-за аномальной жары и перспективы зимнего дефицита газа.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в два раза сократили закупки природного газа из России за период с начала конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что от европейской экономики невозможно требовать «прекратить закупки газа за одну ночь».

По словам главы европейской дипломатии, Брюссель серьезно рассматривал введение штрафных пошлин на российский газ, однако это предложение было отвергнуто. При этом, как отметил дипломат, ЕС принял решение прекратить покупать российскую нефть с конца 2022 года, а в данный момент страны союза находятся в процессе прекращения закупок газа из России.