Заявления президента США Джо Байдена и его администрации об отсутствии рецессии в стране и начале «перехода к стабильному росту» — это попытки выдать желаемое за действительное, считает директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Это очевидно, что в США начинается рецессия. Второй квартал подряд ВВП страны сокращается, что и соответствует классическому определению рецессии. На этом фоне довольно комично звучат заявления Байдена о том, что это не рецессия, а «переход к стабильному росту». Будто администрация пытается запустить трек о досрочной победе над рецессией в преддверии промежуточных выборов в конгресс, выдавая желаемое за действительное», — рассказал он ТАСС в субботу, 30 июля.

Шостак напомнил, что утверждения американских властей, будто при правильном управлении спад обязательно сменится ростом, не единственный вариант. Сценариев намного больше.

«Пытаться предугадать глубину и продолжительность спада в данный момент неблагодарное занятие, перед нашими глазами разворачиваются и набирают силу одновременно несколько параллельных нарративов. И на фоне текущих фундаментальных экономических показателей Байден звучит чересчур оптимистично», — отметил эксперт.

28 июля президент США заявил, что экономика на правильном пути, а ее замедление неудивительно. Так он высказался о данных минторга страны, которые свидетельствовали о снижении ВВП во II квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, притом что ожидался его рост на 0,3%.

Ранее, 25 июля, Байден заявил, что не видит признаков ухудшения экономической ситуации и уверен, что «США не собираются впадать в рецессию». В Белом доме состояние американской экономики называют «технической рецессией», добавляя, что это не обязательно является реальной рецессией.

24 июля глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что стране необходимо некоторое замедление экономики. Она отметила, что в 2021 году экономика росла очень быстро, на 5,5%, что привело к возвращению на работу людей, лишившихся ее из-за пандемии. При этом она подчеркнула высокую инфляцию в стране и отсутствие признаков рецессии.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.