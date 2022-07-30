В Донецкой области российским войскам будет даже сложнее продвигаться, чем на Луганщине. А в будущем ВСУ могут освободить правобережную часть Херсонщины, включая областной центр.

Такими мыслями в интервью НВ поделился эксперт в области проблем международной безопасности Юрий Федоров.

«Темпы захвата Луганской области были очень низкими. Почему же считают, что наступление в Донецкой области будет для русских войск легче? Я не вижу этого. Там большое количество городской застройки, достаточно укрепленные позиции по линии Славянск-Краматорск-Бахмут. Я не исключаю, что взять эти города российская армия сможет, но это не дело одного месяца», — заявил Федоров.

По словам специалиста, при штурме Донецкой области осложняется логистика. Врагу трудно разместить артиллерию, чтобы обеспечить такую же плотность обстрелов, как раньше. Отдельно Федоров спрогнозировал развитие ситуации на разных направлениях.

«В целом же, картина боевых действий видится следующей: в Харьковской области 2−3 месяца будет сохраняться нынешняя позиционная война. Будет продолжаться вязкое, медленное наступление российских войск в Донецкой области. И я надеюсь на наступление ВСУ на юге, где можно ожидать деоккупации правобережной части Херсонской области и города Херсона. На этом направлении, на мой взгляд, есть достаточно серьезные шансы на успех», — подытожил Федоров.