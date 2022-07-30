Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 29 июля.

Она подчеркнула, что соответствующее решение принимает Госдепартамент.

«Это требует вынесения соответствующего определения Госдепартаментом, учитывающего конкретные критерии и принятое Конгрессом США законодательство. Мы рассматриваем это наряду со спектром других предложений, призванных навязать России дальнейшие издержки», — сказала Жан-Пьер.